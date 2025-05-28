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Polşa səfirliyi Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Polşa səfirliyi Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib Polşanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
Xarici siyasət
28 may 2025 09:41
Polşa səfirliyi Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Polşanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyanın “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.

"Azərbaycanın 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə Polşanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqına sülh, rifah arzulayır və ən xoş diləklərini çatdırır. Müstəqillik Gününüz mübarək", - paylaşımda vurğulanıb.

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İngilis versiyası Polish Embassy congratulates Azerbaijani people on Independence Day
Rus versiyası Посольство Польши поздравило Азербайджан по случаю праздника 28 Мая

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