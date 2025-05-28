Polşa səfirliyi Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib

Polşanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqını Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə diplomatik missiyanın “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edilib.
"Azərbaycanın 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə Polşanın Bakıdakı səfirliyi Azərbaycan xalqına sülh, rifah arzulayır və ən xoş diləklərini çatdırır. Müstəqillik Gününüz mübarək", - paylaşımda vurğulanıb.
On the occasion of the National Holiday of the Republic of Azerbaijan - Independence Day, the Embassy of the Republic of Poland in Baku wishes peace, prosperity and all the best to the People of Azerbaijan. Happy Independence Day! pic.twitter.com/bDUb0hygdH