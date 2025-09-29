Parisdə Xurşidbanu Natəvana həsr olunmuş ədəbi-musiqili tədbir keçirilib
Fransanın paytaxtı Parisdə Azərbaycanın tanınmış şairəsi Xurşidbanu Natəvana həsr olunmuş ədəbi-musiqili tədbir keçirilib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, tədbir Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin təşkilatçıllğı ilə baş tutub.
Tədbirdə Azərbaycanın Fransadakı səfiri Leyla Abdullayeva, fransalı jurnalistlər, elm adamları və digər şəxslər iştirak ediblər.
Tədbiri səfir Leyla Abdullayeva açaraq Natəvanın Azərbaycan ədəbiyyatında və milli yaddaşında xüsusi yeri olduğunu vurğulayıb. O həmçinin 1858-ci ildə Qafqaza səyahət edən Aleksandr Dümanın Qarabağın mədəni zənginliyini heyranlıqla qələmə aldığını xatırladıb.
Gecədə həm Azərbaycan, həm də fransız dillərində Natəvanın şeirləri səsləndirilib.
Musiqi proqramında tanınmış ifaçılar – kamança ustası Elşən Mansurov və tar ifaçısı Elçin Nağıyev çıxış ediblər.