    В Париже состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван

    Внешняя политика
    29 сентября, 2025
    • 05:26
    В Париже состоялся литературно-музыкальный вечер, посвященный азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван

    В столице Франции Париже состоялось литературно-музыкальное мероприятие, посвященное известной азербайджанской поэтессе Хуршидбану Натаван.

    Как сообщает местное бюро Report, мероприятие прошло при организационной поддержке Посольства Азербайджана во Франции.

    В нем приняли участие посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, французские журналисты, ученые и другие приглашенные гости.

    Открывая вечер, посол Лейла Абдуллаева подчеркнула особое место Натаван в азербайджанской литературе и национальной памяти. Она также напомнила, что французский писатель Александр Дюма, посетивший Кавказ в 1858 году, с восхищением писал о культурном богатстве Карабаха.

    На вечере звучали стихи Натаван на азербайджанском и французском языках.

    В музыкальной программе выступили известные исполнители.

