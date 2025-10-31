İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    Paris Sülh Forumu çərçivəsində Azərbaycanın iqlim çağırışlarına həsr olunmuş sərgi keçirilib

    Xarici siyasət
    • 31 oktyabr, 2025
    • 12:20
    Paris Sülh Forumu çərçivəsində Azərbaycanın iqlim çağırışlarına həsr olunmuş sərgi keçirilib

    Paris Sülh Forumu çərçivəsində Azərbaycanın təbiətinə, biomüxtəlifliyinə, eləcə də iqlim dəyişikliyinin ətraf mühitə və xüsusilə Xəzər dənizinə olan təsirlərinə həsr olunmuş fotosərgi nümayiş etdirilib.

    "Report" xəbər verir ki, sərgi Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, COP29 Prezidentliyi və Azərbaycanın Fransadakı Səfirliyinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində təşkil olunub.

    Tədbir iştirakçıları, o cümlədən beynəlxalq nümayəndə heyətləri sərgi ilə yaxından tanış olublar.

    COP29 Prezidenti və Azərbaycanın iqlim məsələləri üzrə nümayəndəsi Muxtar Babayev çıxış edərək Azərbaycanın yaşıl inkişaf strategiyası, ekoloji bərpa və iqlim diplomatiyası istiqamətində həyata keçirilən təşəbbüslər barədə məlumat verib.

