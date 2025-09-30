İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025
    Özbəkistan XİN: Azərbaycanla müttəfiqlik münasibətləri media sahəsində də möhkəmlənir

    Xarici siyasət
    • 30 sentyabr, 2025
    • 14:00
    Bu gün Bakıda başlayan II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumu qardaş xalqlar arasında dostluq və əməkdaşlığın gələcək inkişafına yönəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan XİN-in mətbuat katibi Ahror Burhanov "X" sosial şəbəkəsində yazıb.

    O, Özbəkistan və Azərbaycan arasında müttəfiqlik münasibətlərinin media sahəsində də möhkəmləndiyini vurğulayıb.

    "Bu nüfuzlu tədbir Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin 2023-cü ilin avqustunda Azərbaycana dövlət səfəri zamanı imzalanmış Yol Xəritəsi çərçivəsində təşkil edilib", - mətbuat katibi qeyd edib.

