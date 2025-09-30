Özbəkistan XİN: Azərbaycanla müttəfiqlik münasibətləri media sahəsində də möhkəmlənir
Xarici siyasət
- 30 sentyabr, 2025
- 14:00
Bu gün Bakıda başlayan II Azərbaycan-Özbəkistan Media Forumu qardaş xalqlar arasında dostluq və əməkdaşlığın gələcək inkişafına yönəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Özbəkistan XİN-in mətbuat katibi Ahror Burhanov "X" sosial şəbəkəsində yazıb.
O, Özbəkistan və Azərbaycan arasında müttəfiqlik münasibətlərinin media sahəsində də möhkəmləndiyini vurğulayıb.
"Bu nüfuzlu tədbir Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyevin 2023-cü ilin avqustunda Azərbaycana dövlət səfəri zamanı imzalanmış Yol Xəritəsi çərçivəsində təşkil edilib", - mətbuat katibi qeyd edib.
