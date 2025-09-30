МИД Узбекистана: Союзнические отношения с Азербайджаном укрепляются также в медиасфере

II Азербайджано-Узбекский медиафорум, стартовавший сегодня в Баку, нацелен на дальнейшее развитие дружбы и сотрудничества между братскими народами.

Как передает Report, об этом написал пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в соцсети Х.

Представитель ведомства подчеркнул, что союзнические отношения Узбекистана и Азербайджана укрепляются также в медиасфере.

"Это престижное мероприятие организовано в рамках дорожной карты, подписанной во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан в августе 2023 года", - отметил Бурханов.