МИД Узбекистана: Союзнические отношения с Азербайджаном укрепляются также в медиасфере
Внешняя политика
- 30 сентября, 2025
- 13:52
II Азербайджано-Узбекский медиафорум, стартовавший сегодня в Баку, нацелен на дальнейшее развитие дружбы и сотрудничества между братскими народами.
Как передает Report, об этом написал пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов в соцсети Х.
Представитель ведомства подчеркнул, что союзнические отношения Узбекистана и Азербайджана укрепляются также в медиасфере.
"Это престижное мероприятие организовано в рамках дорожной карты, подписанной во время государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Азербайджан в августе 2023 года", - отметил Бурханов.
