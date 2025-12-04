İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Çində forumda iştirak edib

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 15:38
    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Çində forumda iştirak edib

    Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi noyabın 30-dan dekabrın 4-dək Çinin Quançjou şəhərində keçirilən "Imperial Springs" Beynəlxalq Forumunda iştirak edib.

    "Report" xəbər verir ki, Mərkəz forumun əsas tərəfdaşlarından biri kimi tədbirdə yüksək səviyyəli üzvləri - Latviyanın sabiq Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri Vayra Vike-Freyberqa, BMT Baş Assambleyasının 73-cü sessiyasının prezidenti Maria Fernanda Espinoza, Fortescue şirkətinin İdarə Heyətinin üzvü Jean Baderşnayder, Bosniya və Herseqovinanın sabiq Baş naziri, BMT-də Daimi Nümayəndəsi Zlatko Lagumdziya, Bosniya və Herseqovinanın sabiq Prezidenti Mladen İvaniç, Belçikanın sabiq Baş naziri İv Leterme, BMT Baş Assambleyasının 75-ci sessiyasının Prezidenti Volkan Bozkır, Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Rosen Plevneliev ilə təmsil olunub.

    Mərkəzin nümayəndələri qlobal idarəetmənin yenidən tənzimlənməsi, iqtisadi dayanıqlıq, texnoloji təhlükəsizlik, yaşıl inkişaf və çoxtərəfli əməkdaşlıq mövzularında diskussiyalara töhfə veriblər.

    Qeyd edək ki, Mərkəz "Imperial Springs" Beynəlxalq Forumu ilə uzunmüddətli əməkdaşlığı çərçivəsində qlobal dialoqun təşviqi, sülh və inkişaf naminə çoxtərəfli platformaların qurulması, həmçinin liderlərin birgə fəaliyyətinin dəstəklənməsi istiqamətində fəal rol oynayır.

    Xatırladaq ki, "Imperial Springs" Beynəlxalq Forumu qlobal əməkdaşlıq və həmrəyliyin gücləndirilməsinə həsr olunmuş yüksək səviyyəli platforma kimi dünya liderlərini, siyasətçiləri, ekspertləri və beynəlxalq təşkilat nümayəndələrini bir araya gətirib.

    Forumda 30-dan çox ölkədən sabiq dövlət və hökumət başçıları, nüfuzlu şəxslər və tanınmış alimlər iştirak ediblər.

    Tədbir çərçivəsində multilateralizm, qlobal təhlükəsizlik, iqtisadi transformasiyalar, iqlim və aşağı karbon inkişafı, texnoloji innovasiyalar, eləcə də 2030 gündəliyinin icrasına dair vacib məsələlər müzakirə olunub.

