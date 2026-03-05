Moldova parlamentinin deputatı: Azərbaycana qarşı barbar hücumunu pisləyirik
Xarici siyasət
- 05 mart, 2026
- 18:02
Moldova parlamentinin deputatı İon Qroza İranın Azərbaycana qarşı hücumunu kəskin pisləyib.
Bu barədə "Report"un Şərqi Avropa bürosuna danışan deputat bunu barbar hücumu adlandırıb.
"Azərbaycan xalqına qarşı barbar hücumunu kəskin pisləyirik. Belə hücumlar qəbuledilməzdir. Biz Azərbaycanı dəstəkləyirik", - o deyib.
