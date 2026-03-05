Депутат парламента Молдовы: Мы осуждаем варварскую атаку против Азербайджана

Депутат парламента Молдовы Ион Гроза решительно осудил удар Ирана по территории Нахчывана.

Об этом депутат заявил восточноевропейскому бюро Report.

"Мы осуждаем варварскую атаку на мирный азербайджанский народ. Такие атаки недопустимы, мы поддерживаем Азербайджан", - сказал он.

Напомним, что 5 марта беспилотные летательные аппараты, запущенные с территории Ирана, атаковали объекты на территории Нахчывана. Один из дронов упал на здание терминала Нахчыванского международного аэропорта, второй - рядом со зданием школы в селе Шекерабад. В результате атаки аэропорта четверо гражданских лиц получили ранения. Посол Исламской Республики Иран в Азербайджане Моджтаба Демирчилу вызван в МИД.