Məsud Pezeşkian Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib
Xarici siyasət
- 22 sentyabr, 2025
- 22:49
İran Prezidenti Məsud Pezeşkian Tehranda səfərdə olan Azərbaycan Baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
"Report" bu barədə İranın rəsmi mətbuatına istinadən xəbər verir.
Şahin Mustafayev, həmçinin İran Milli Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Laricani ilə də görüşüb.
