    Президент Ирана встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана

    Внешняя политика
    • 22 сентября, 2025
    • 22:56
    Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял в Тегеране делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

    Об этос сообщает Report со ссылкой на иранские государственные СМИ.

    Шахин Мустафаев также провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

    Məsud Pezeşkian Şahin Mustafayevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib

