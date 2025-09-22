Президент Ирана встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял в Тегеране делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.

Об этос сообщает Report со ссылкой на иранские государственные СМИ.

Шахин Мустафаев также провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.