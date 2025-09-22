Президент Ирана встретился с заместителем премьер-министра Азербайджана
Внешняя политика
- 22 сентября, 2025
- 22:56
Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял в Тегеране делегацию во главе с заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым.
Об этос сообщает Report со ссылкой на иранские государственные СМИ.
Шахин Мустафаев также провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
