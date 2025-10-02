İlham Əliyev III MDB Oyunları BCAW2025 İqlim həftəsi INMerge2025 Avropa Siyasi Birliyi
    Makron Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir

    Xarici siyasət
    02 oktyabr, 2025
    19:00
    Makron Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir

    Fransa Prezidenti Emmanuel Makron Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümidvar olduğunu deyib.

    "Report"un Avropa Bürosunun məlumatına görə, o, bunu Kopenhagendə azərbaycanlı jurnalistlərə müsahibəsində bildirib.

    "Bu gün səhər Baş nazir Paşinyanla (Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanla), günorta isə Prezident Əliyevlə (Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə) görüşdüm. Ümid edirik ki, paraflanmadan sonra sülh sazişinin tam şəkildə imzalanması baş tutacaq və region ölkələri ilə münasibətlərin tam normallaşması üçün bütün zəruri addımlar atılacaq", - o qeyd edib.

    Макрон рассчитывает на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

