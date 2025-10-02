Макрон рассчитывает на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Как передает европейское бюро Report, об этом он заявил в интервью азербайджанским журналистам в Копенгагене.

"Сегодня утром я встретился с премьер-министром Пашиняном (премьером Армении Николом Пашиняном), а днем - с президентом Алиевым (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым). Мы надеемся, что после парафирования последует полноценное подписание (мирного договора - ред.) со всеми необходимыми шагами для полной нормализации отношений между странами региона", - сказал он.