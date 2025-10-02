Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Макрон рассчитывает на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 18:50
    Макрон рассчитывает на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

    Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что рассчитывает на скорейшее подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

    Как передает европейское бюро Report, об этом он заявил в интервью азербайджанским журналистам в Копенгагене.

    "Сегодня утром я встретился с премьер-министром Пашиняном (премьером Армении Николом Пашиняном), а днем - с президентом Алиевым (президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым). Мы надеемся, что после парафирования последует полноценное подписание (мирного договора - ред.) со всеми необходимыми шагами для полной нормализации отношений между странами региона", - сказал он.

    Азербайджан Армения Франция мирный договор Эмманюэль Макрон
    Makron Bakı ilə İrəvan arasında sülh sazişinin tezliklə imzalanacağına ümid edir

    Последние новости

    19:13

    Нидерланды и Азербайджан обсудили расширение сотрудничества в торговле и логистике

    Внешняя политика
    19:11
    Фото

    Ильхам Алиев встретился в Копенгагене с президентом Франции - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    19:08

    Зеленский: Обсудил с президентом Азербайджана сотрудничество в энергетике

    Внешняя политика
    18:57

    Ровшан Наджаф: Историческое решение FIFA - показатель внимания к спорту в Азербайджане и Узбекистане

    Футбол
    18:50

    Макрон рассчитывает на скорое подписание мирного договора между Баку и Ереваном

    Внешняя политика
    18:49
    Фото

    Президент Азербайджана встретился с премьером Нидерландов в Копенгагене - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    18:47

    На станции метро "Гянджлик" зарегистрирован рекордный пассажиропоток из-за матча "Карабаха"

    Инфраструктура
    18:46

    Фон дер Ляйен и Пашинян обсудили предстоящий саммит Европейского политического сообщества в Ереване

    Внешняя политика
    18:33

    Кобахидзе: Отношения с Азербайджаном нужно развивать

    Внешняя политика
    Лента новостей