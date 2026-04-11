    • 11 aprel, 2026
    • 16:45
    Koçinyan: Qonşu regionlardakı münaqişələr Cənubi Qafqazda sülhün zəruriliyini artırır

    Xüsusilə qonşu regionlardakı münaqişələr nəzərə alınmaqla Cənubi Qafqaz sülhün möhkəmləndirilməsinə ehtiyac duyur.

    "Report"un Qəbələyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Ermənistan tərəfindən "Sülh körpüsü" təşəbbüsünün koordinatoru, Ermənistan Şurasının sədri Areq Koçinyan Azərbaycan və Ermənistan vətəndaş cəmiyyətləri nümayəndələrinin görüşünün yekunlarına dair Qəbələdə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Bu gün biz elə bir dünyada yaşayırıq ki, münaqişələr eyni vaxtda bir neçə regionda baş verir. Bu, Cənubi Qafqazın ətrafında bir növ "atəş halqası" formalaşdırır və regionumuzda dayanıqlı sülhə ehtiyacı gücləndirir", - o bildirib.

    A.Koçinyan vurğulayıb ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün möhkəmləndirilməsi qətiyyətli addımlar tələb edir:

    "Biz anlayırıq ki, nə geosiyasi vəziyyət, nə də regionun özü bizə bu prosesi uzatmağa imkan vermir".

    Кочинян: Конфликты в соседних регионах усиливают необходимость мира на Южном Кавказе
    Kochinyan: Conflicts in neighboring regions increase need for peace in South Caucasus

    Son xəbərlər

    18:12

    "Al-Jazeera": ABŞ Hörmüz blokadasının pozulmasına necə reaksiya göstərəcəyinə qərar verməyib

    Digər ölkələr
    18:06
    Foto

    İstehlaka yararsız 227 kq at əti aşkarlanıb

    Hadisə
    18:01

    Pezeşkian Trampın tənqidindən sonra Papa XIV Leo ilə həmrəyliyini bildirib

    Digər ölkələr
    18:00

    AMB: Median aylıq kirayə haqqı 1 000 manatı ötüb

    Maliyyə
    17:57

    Azərbaycanda tədavüldə olan dövlət qiymətli kağızlarının ümumi dəyəri açıqlanıb

    Maliyyə
    17:57

    Peter Madyar: Macarıstan Rusiya nefti almağa davam edəcək

    Digər ölkələr
    17:55

    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin müştəri aktivləri 35 % artıb

    Maliyyə
    17:54

    BMT: İrandakı münaqişə 32 milyon insanın vəziyyətinə mənfi təsir göstərə bilər

    Digər ölkələr
    17:54

    Dünya Bankı Xəzərin çirklənməsinin monitorinqi üzrə beşillik layihəyə başlayır

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti