Кочинян: Конфликты в соседних регионах усиливают необходимость мира на Южном Кавказе

Южный Кавказ нуждается в укрепление мира, особенно с учетом конфликтов в соседних регионах.

Как передает корреспондент Report из Габалы, об этом заявил координатор инициативы "Мост мира" с армянской стороны, президент Армянского совета Арег Кочинян на пресс-конференции по итогам встречи представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении в Габале.

"Сегодня мы живем в мире, где конфликты происходят сразу в нескольких регионах. <...>. Это формирует своего рода "огненное кольцо" вокруг Южного Кавказа, и усиливает потребность в устойчивом мире в нашем регионе", - сказал он.

Кочинян подчеркнул, что закрепление мира между Азербайджаном и Арменией требует решительных действий.

"Мы понимаем, что ни геополитическая обстановка, ни сам регион не позволяют нам затягивать этот процесс", - подчеркнул он.