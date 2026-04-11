Кочинян: Конфликты в соседних регионах усиливают необходимость мира на Южном Кавказе
- 11 апреля, 2026
- 16:34
Южный Кавказ нуждается в укрепление мира, особенно с учетом конфликтов в соседних регионах.
Как передает корреспондент Report из Габалы, об этом заявил координатор инициативы "Мост мира" с армянской стороны, президент Армянского совета Арег Кочинян на пресс-конференции по итогам встречи представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении в Габале.
"Сегодня мы живем в мире, где конфликты происходят сразу в нескольких регионах. <...>. Это формирует своего рода "огненное кольцо" вокруг Южного Кавказа, и усиливает потребность в устойчивом мире в нашем регионе", - сказал он.
Кочинян подчеркнул, что закрепление мира между Азербайджаном и Арменией требует решительных действий.
"Мы понимаем, что ни геополитическая обстановка, ни сам регион не позволяют нам затягивать этот процесс", - подчеркнул он.