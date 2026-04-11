    Кочинян: Конфликты в соседних регионах усиливают необходимость мира на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 11 апреля, 2026
    • 16:34
    Кочинян: Конфликты в соседних регионах усиливают необходимость мира на Южном Кавказе

    Южный Кавказ нуждается в укрепление мира, особенно с учетом конфликтов в соседних регионах.

    Как передает корреспондент Report из Габалы, об этом заявил координатор инициативы "Мост мира" с армянской стороны, президент Армянского совета Арег Кочинян на пресс-конференции по итогам встречи представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении в Габале.

    "Сегодня мы живем в мире, где конфликты происходят сразу в нескольких регионах. <...>. Это формирует своего рода "огненное кольцо" вокруг Южного Кавказа, и усиливает потребность в устойчивом мире в нашем регионе", - сказал он.

    Кочинян подчеркнул, что закрепление мира между Азербайджаном и Арменией требует решительных действий.

    "Мы понимаем, что ни геополитическая обстановка, ни сам регион не позволяют нам затягивать этот процесс", - подчеркнул он.

    Инициатива Мост мира Арег Кочинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Koçinyan: Qonşu regionlardakı münaqişələr Cənubi Qafqazda sülhün zəruriliyini artırır
    Kochinyan: Conflicts in neighboring regions increase need for peace in South Caucasus

