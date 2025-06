Keniya Prezidenti Kamran Əliyevi qəbul edib

Azərbaycanın Baş prokuroru Kamran Əliyev Keniya Dövlət Prokurorluğunun direktoru Renson Mulele İnqonqanın dəvəti ilə rəsmi səfərə gedib.

"Report" xəbər verir ki, səfər çərçivəsində Keniya Prezidenti Uilyam Ruto Kamran Əliyevi qəbul edib.

Görüş çərçivəsində ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi müzakirə olunub.