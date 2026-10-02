Kamran Əliyev ŞƏT-ə üzv dövlətlərin Baş prokurorlarının 24-cü iclasında iştirak edib
- 02 oktyabr, 2026
- 12:14
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Baş prokuror Kamran Əliyev Rusiyanın Kazan şəhərində Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına (ŞƏT) üzv dövlətlərin Baş prokurorlarının 24-cü iclasında iştirak edib.
Bu barədə "Report"a Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, iclasda "Ənənəvi ailə dəyərlərinin qorunması və yetkinlik yaşına çatmayanlar arasında qanunazidd məzmunun yayılmasının qarşısının alınması" mövzusunda çıxış edən Kamran Əliyev Azərbaycan Respublikasında ailə və uşaqların müdafiəsinin möhkəm konstitusion və qanunvericilik əsaslara malik olduğunu bildirib.
Baş prokuror qeyd edib ki, cəmiyyətin əsas özəyi olan ailə dövlətin xüsusi himayəsindədir, uşaqların hüquqlarının, qanuni mənafelərinin və təhlükəsizliyinin təmin olunması isə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir.
Daha sonra o, uşaq hüquqlarının müdafiəsi, həmçinin azyaşlıların cinayətkar fəaliyyətə cəlb edilməsinin qarşısının alınması istiqamətində prokurorluq orqanları tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər barədə geniş məlumat verib.
Habelə tədbir çərçivəsində 1 Oktyabr - Azərbaycan Respublikası Prokurorluğunun yaradılmasının 108-ci ildönümü və prokurorluq işçilərinin peşə bayramı günü Azərbaycan Respublikası Prokurorluq orqanları əməkdaşları və veteranları rəsmi olaraq təbrik edilib.
Tədbir çərçivəsində Baş prokuror Kamran Əliyevlə Tacikistan Respublikasının Baş prokuroru Həbibullo Vohidzoda arasında ikitərəfli görüş keçirilib.
Görüşdə iki ölkənin prokurorluq orqanları arasında mövcud əməkdaşlıq əlaqələri yüksək qiymətləndirilib, hüquqi əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılaraq, yeni əməkdaşlıq proqramının hazırlanaraq imzalanması barədə razılıq əldə edilib.
Səfər çərçivəsində, həmçinin Baş prokuror Kamran Əliyevlə Qırğız Respublikasının Baş prokuroru Malik Bekturqanov arasında görüş keçirilib.
Tərəflər prokurorluq orqanları arasında əməkdaşlığın hazırkı vəziyyəti və inkişaf perspektivlərini müzakirə edərək, ikitərəfli və çoxtərəfli formatlarda qarşılıqlı fəaliyyətin bundan sonra da davam etdirilməsinin əhəmiyyətini qeyd ediblər.
Qırğız tərəfi prokurorluq orqanlarının fəaliyyətinin elektronlaşdırılması və rəqəmsallaşdırılması, eləcə də kibercinayətlərə qarşı mübarizə sahəsində ölkəmizin təcrübəsini öyrənməkdə maraqlı olduqlarını bildirib.
Bundan əlavə, Baş prokuror Kamran Əliyevlə MDB-yə üzv dövlətlərin Baş Prokurorlarının Əlaqələndirmə Şurasının yeni təyin olunmuş icraçı katibi Aleksandr Gennadyeviç Bajenov arasında da görüş keçirilib. Baş prokuror Aleksandr Bajenovu yeni vəzifəyə təyin olunması münasibətilə təbrik edib, prokurorluq orqanlarında qazandığı peşəkar təcrübənin Şuranın fəaliyyətinə əlavə töhfə verəcəyinə əminliyini bildirib. Azərbaycanın BPƏŞ-in fəaliyyətində fəal iştirakı, o cümlədən, qurum çərçivəsində əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Tədbir müddətində, həmçinin Baş prokuror Belarus, Qazaxıstan, Özbəkistan, Monqolustan, Səudiyyə Ərəbistanı, Türkiyə və digər ölkələrdən olan həmkarları ilə işçi görüşlər keçirərək qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər.
Səfər çərçivəsində Baş prokurorun xüsusi tapşırıqlar üzrə böyük köməkçisi İlqar Səfərov Rusiya Federasiyası Prokurorluğunun Universitetinin Kazan hüquq İnstitutunda "Prokurorluğun rəqəmsal transformasiyası və peşəkar məsuliyyət" mövzusunda mühazirə ilə çıxış edərək Azərbaycan Prokurorluğunun bu sahədə təcrübəsi barədə dinləyicilərə geniş məlumat verib, panel müzakirələrdə iştirak edərək dinləyicilərin suallarını cavablandırıb.
Bununla da Baş Prokurorluğunun nümayəndə heyətinin Rusiya Federasiyasına rəsmi səfəri başa çatıb.