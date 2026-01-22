İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurası
    İlham Əliyevin ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşü keçirilir

    Xarici siyasət
    • 22 yanvar, 2026
    • 15:34
    İlham Əliyevin ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşü keçirilir

    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yanvarın 22-də Davosda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti Donald Trampla görüşü keçirilir.

    Bu barədə "Report"un İsveçrəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir.

    Лидеры Азербайджана и США проводят встречу в Давосе
    Meeting between Azerbaijani and US leaders underway in Davos

