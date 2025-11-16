İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Xarici siyasət
    • 16 noyabr, 2025
    • 11:29
    İlham Əliyev Mərkəzi Asiya ölkələrinin liderlərini Azərbaycanın məsləhətləşmə görüşləri formatına qoşulması barədə qərarına görə təşəkkür edib
    Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Mərkəzi Asiya ölkələrinin liderlərini Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələrinin məşvərət görüşləri formatına tam hüquqlu iştirakçı kimi qoşulması qərarına görə təşəkkür edib.

    "Report"un Özbəkistana ezam olunmuş müxbirinin məlumatına görə, bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Daşkənddə Mərkəzi Asiya Dövlət Başçılarının 7-ci Məşvərət Görüşündə çıxış edərkən deyib.

    "Hörmətli həmkarlarıma Mərkəzi Asiya dövlətlərinin əməkdaşlıq formatına Azərbaycanın qoşulması haqqında qərarına görə təşəkkür etmək istərdim. Bu qərar bir daha münasibətlərimizin dostluq və qardaşlıq xarakterini təsdiqləyir və geniş coğrafi məkanda əməkdaşlığın və qarşılıqlı fəaliyyətin möhkəmlənməsinə kömək edəcək", - deyə Azərbaycan Prezidenti bildirib.

