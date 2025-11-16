Ильхам Алиев поблагодарил лидеров стран ЦА за решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч
- 16 ноября, 2025
- 11:26
Президент Ильхам Алиев поблагодарил лидеров стран Центральной Азии за решение о присоединении Азербайджана к региональному формату консультативных встреч в качестве полноправного участника.
Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом он заявил на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".
"Хотел бы поблагодарить уважаемых коллег за решение о присоединении Азербайджана к формату сотрудничества государств Центральной Азии. Это решение еще раз подтверждает дружественный братский характер наших отношений и поспособствует укреплению сотрудничества и взаимодействия на обширном географическом пространстве", - сказал президент Азербайджана.
Ильхам Алиев также поздравил Туркменистан с принятием председательства в формате "Центральная Азия+Азербайджан".