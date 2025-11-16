Ильхам Алиев поблагодарил лидеров стран ЦА за решение о присоединении Азербайджана к формату консультативных встреч

Президент Ильхам Алиев поблагодарил лидеров стран Центральной Азии за решение о присоединении Азербайджана к региональному формату консультативных встреч в качестве полноправного участника.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом он заявил на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

"Хотел бы поблагодарить уважаемых коллег за решение о присоединении Азербайджана к формату сотрудничества государств Центральной Азии. Это решение еще раз подтверждает дружественный братский характер наших отношений и поспособствует укреплению сотрудничества и взаимодействия на обширном географическом пространстве", - сказал президент Азербайджана.

Ильхам Алиев также поздравил Туркменистан с принятием председательства в формате "Центральная Азия+Азербайджан".