İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    ICESCO-nun Baş direktoru Prezident İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 05 noyabr, 2025
    • 13:25
    ICESCO-nun Baş direktoru Prezident İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib

    ICESCO-nun Baş direktoru Səlim bin Məhəmməd əl-Malik Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, mətndə deyilir:

    "Zati-aliləri.

    8 Noyabr - Zəfər Gününün beşinci ildönümü münasibətilə Zati-alinizə və Azərbaycan xalqına İslam Dünyası Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı – ICESCO adından və şəxsən öz adımdan səmimi təbriklərimi, ən xoş arzularımı çatdırmaqdan böyük şərəf duyuram.

    Bu tarixi hadisə təkcə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə deyil, həm də ədalətin təntənəsi və Cənubi Qafqazda sülh, inkişaf və yenidənqurma sahələrində yeni bir dövrün başlanması ilə əlamətdardır. Ərazilərin azad edilməsi xüsusən də Azərbaycan xalqının və bütün İslam dünyasının kimliyini, mənəvi dəyərlərini təmsil edən mədəni irs sahəsində mühüm bərpa prosesinə yol açmışdır.

    Bu baxımdan, ICESCO-nun azad edilmiş ərazilərə son illərdə iki beynəlxalq texniki missiya göndərdiyini və onların vəziyyəti yerində qiymətləndirdiyini, işğal zamanı zərər dəymiş mədəni irsin qorunması və bərpası üçün tövsiyələr verdiyini məmnuniyyətlə xatırlayıram. Biz bu səyləri təkcə Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın münaqişədən sonrakı bölgələrində mədəni irsin qorunması üçün bir model kimi son dərəcə əhəmiyyətli hesab edirik.

    Qarabağa hər səfərim zamanı oradakı sürətli dəyişiklikləri böyük heyranlıqla izləmişəm. Şəhər və kəndlərin yenidən qurulması, mədəni və dini abidələrin, təhsil müəssisələrinin bərpası və ictimai həyatın dirçəlişi bunun bariz sübutudur.

    Bu mühüm nailiyyətlər Sizin uzaqgörən liderliyinizin və Azərbaycanın daha firavan, daha sabit gələcəyi ilə bağlı əzminizin göstəricisidir.

    Zati-aliləri, bu şanlı Zəfər bayramı münasibətilə Sizi bir daha səmimi-qəlbdən təbrik edir, müdrik rəhbərliyinizlə Azərbaycan Respublikasına davamlı sülh, tərəqqi və firavanlıq arzulayıram.

    Bu xoş fürsətdən istifadə edərək Zati-alinizə ən yüksək hörmət və ehtiramımı bildirirəm".

    İlham Əliyev ICESCO Azərbaycan Zəfər Günü Səlim bin Məhəmməd Əl-Malik
    Гендиректор ИСЕСКО поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня Победы
    ICESCO Director General congratulates President Ilham Aliyev on Victory Day

    Son xəbərlər

    14:37

    Dövlət Vergi Xidmətinin xətti ilə büdcə daxilolmaları 2 %-ə yaxın artıb

    Maliyyə
    14:36

    "Arsenal" komandası rekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    14:31
    Foto

    Ordubadda çörək sexinin fəaliyyəti dayandırılıb

    Hadisə
    14:11

    Baş katib: "İƏT ölkələri üçün Vahid Enerji Strategiyası hazırlanır"

    Energetika
    14:09
    Foto

    Azərbaycanlı jurnalistlər Xivədəki muzey-qoruqda olublar

    Media
    14:08
    Foto

    Bolnisidə Xalq rəssamı Arif Hüseynovun fərdi sərgisi açılıb

    Region
    14:04
    Foto

    Fransada Azərbaycanın qədim və müasir İpək Yolunda rolu müzakirə olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    14:00

    Azərbaycan millisinin üzvü: "Liviyadan beynəlxalq oyun təcrübəsi baxımından geri qalırdıq"

    Futbol
    13:53

    Dəmiryol Muzeyi Zəfər və Bayraq günlərində fəaliyyət göstərməyəcək

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti