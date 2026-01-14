Hikmət Hacıyev Ukrayna səfiri ilə strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib
Xarici siyasət
- 14 yanvar, 2026
- 17:30
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ukrayna səfiri Yuri Qusevlə görüşərək strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" hesabında yazıb.
Bildirilib ki, görüş çərçivəsində 2025-ci il nəticələri və 2026-cı ildə strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirmək üçün addımlar müzakirə edilib.
"Azərbaycanın Ukraynaya davamlı dəstəyinə görə minnətdarıq",-Y.Qusev qeyd edib.
Productive meeting with @HikmetHajiyev , Assistant to the President of Azerbaijan. Discussed 2025 outcomes and steps to further strengthen our strategic partnership in 2026. Grateful for Azerbaijan’s continued support for Ukraine. pic.twitter.com/bggTaHsFJO— Yuriy Husyev (@Husyev) January 14, 2026
