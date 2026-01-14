İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Hikmət Hacıyev Ukrayna səfiri ilə strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 14 yanvar, 2026
    • 17:30
    Hikmət Hacıyev Ukrayna səfiri ilə strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi – Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ukrayna səfiri Yuri Qusevlə görüşərək strateji tərəfdaşlığı müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir "X" hesabında yazıb.

    Bildirilib ki, görüş çərçivəsində 2025-ci il nəticələri və 2026-cı ildə strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirmək üçün addımlar müzakirə edilib.

    "Azərbaycanın Ukraynaya davamlı dəstəyinə görə minnətdarıq",-Y.Qusev qeyd edib.

    Yuri Qusev Hikmət Hacıyev Ukrayna
    Посол Украины обсудил с помощником президента Азербайджана отношения Баку и Киева

