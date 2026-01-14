Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Посол Украины обсудил с помощником президента Азербайджана отношения Баку и Киева

    Внешняя политика
    • 14 января, 2026
    • 17:28
    Посол Украины обсудил с помощником президента Азербайджана отношения Баку и Киева

    Посол Украины в Баку Юрий Гусев обсудил с помощником президента Азербайджана - заведующим отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым шаги по укреплению партнерства между Азербайджаном и Украиной.

    Как передает Report, об этом украинский дипломат написал на своей странице в социальной сети "Х".

    "Провели продуктивную встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Обсудили результаты 2025 года и шаги по дальнейшему укреплению нашего стратегического партнерства в 2026 году. Благодарны Азербайджану за его поддержку Украины", - написал посол.

