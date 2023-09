Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev İsrail Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəhbəri Tsaxi Haneqbi ilə görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın İsraildəki səfirliyi "X" sosial şəbəkəsində bildirib.

Görüşdə ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.