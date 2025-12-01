İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan üçün Cənubi Qafqazdakı münaqişə başa çatıb

    Xarici siyasət
    • 01 dekabr, 2025
    • 12:15
    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan üçün Cənubi Qafqazdakı münaqişə başa çatıb

    Cənubi Qafqaz regionunda sülh qonşular arasında rifah və inkişafa gətirməlidir.

    "Report" "Eutoday"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Brüsseldə jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    "Azərbaycan üçün müharibə və münaqişə başa çatıb. Biz sülhü möhkəmləndirməliyik", - "Eutoday" H.Hacıyevin sözlərini sitat gətirir.

    O qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh regiona rifah və inkişaf gətirməli, həmçinin qonşular arasında qarşılıqlı əlaqələri möhkəmləndirməlidir.

    "Eutoday" qeyd edir ki, prezident köməkçisinin sözlərinə görə, Şərqlə Qərb, eləcə də Şimal və Cənub arasında əlaqələr genişləndikcə Ermənistan "dalana dirənmiş ölkə"dən tranzit dövlətə çevrilə bilər.

    Hikmət Hacıyev münaqişə Cənubi Qafqaz
    Хикмет Гаджиев: Для Азербайджана конфликт на Южном Кавказе окончен

    Son xəbərlər

    12:21

    "Azərbaycan Dəmir Yolları"nın strateji aktivlərinin inkişafı üzrə beşillik strategiya hazırlanıb

    Maliyyə
    12:21

    İngiltərə klubu "Barselona"nın futbolçusu üçün 75 milyon avro təklif edib

    Futbol
    12:15

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan üçün Cənubi Qafqazdakı münaqişə başa çatıb

    Xarici siyasət
    12:15

    Prezidentin köməkçisi: Azərbaycan Aİ ilə enerji əməkdaşlığını dərinləşdirməyə hazırdır

    Digər
    12:12

    DYP avtomobillərin qış mövsümünə hazırlığı ilə bağlı çağırış edib

    Daxili siyasət
    12:07

    Sabah bəzi yerlərə qar yağacaq - PROQNOZ

    Ekologiya
    12:04

    İrandan Azərbaycana 21 kiloqramdan çox narkotik keçirilməsinin qarşısı alınıb

    Hadisə
    12:01
    Foto

    SOCAR-da "Vətəndaş cəmiyyəti təsisatları ilə işin təşkili" mövzusunda tədbir keçirilib

    Energetika
    12:01

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Lüksemburqu məğlub etməyə gücümüz çatmadı"

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti