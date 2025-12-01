Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Гаджиев: Для Азербайджана конфликт на Южном Кавказе окончен

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 12:11
    Гаджиев: Для Азербайджана конфликт на Южном Кавказе окончен

    Мир в регионе Южного Кавказа должен привнести процветание и развитие между соседями.

    Как передает Report со ссылкой на Eutoday, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации главы государства Хикмет Гаджиев журналистам в Брюсселе.

    "Война и конфликт для Азербайджана окончены. Нам нужно укреплять мир", - цитирует Eutoday слова Гаджиева.

    Он отметил, что мир между Азербайджаном и Арменией должен привнести процветание и развитие в регион, а также укрепить взаимосвязанность между соседями.

    Eutoday отмечает, что по словам помощника президента, Армения по мере расширения связей между востоком и западом, а также севером и югом может стать из "зашедшей в тупик страны" в транзитное государство.

    Hikmət Hacıyev: Azərbaycan üçün Cənubi Qafqazdakı münaqişə başa çatıb
    Лента новостей