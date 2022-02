Hikmət Hacıyev azad edilən ərazilərə səfər etmiş xarici səyyahlarla görüşüb

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər etmiş xarici səyyahlarla görüşüb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hikmət Hacıyev tviter səhifəsində bildirib.

“3 günlük intensiv cədvəl çərçivəsində işğaldan azad edilmiş ərazilərə səfər edən səyyahlarla görüşməkdən çox məmnunam. Biz Cənubi Qafqazda münaqişədən sonrakı inkişaf, Azərbaycanın sülh gündəliyi və Ermənistanla normallaşma perspektivləri barəsində danışdıq”, - H.Hacıyev vurğulayıb.