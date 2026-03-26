Gürcüstanda aralarında azərbaycanlıların da olduğu 41 qanunsuz miqrant saxlanılıb
Xarici siyasət
- 26 mart, 2026
- 10:43
Gürcüstanda qanunsuz yaşayan 41 xarici vətəndaş saxlanılıb.
"Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, əməliyyat tədbirləri paytaxt Tbilisi və Batumi şəhərlərində həyata keçirilib.
Bildirilib ki, saxlanılanlar Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan, Rusiya, Azərbaycan, Əlcəzair, Çin, Özbəkistan, Yəmən, İordaniya və İraq vətəndaşlarıdır. Onların ölkədə qalma qaydalarını pozduğu təsdiqlənib.
Hazırda saxlanılan şəxslər müvəqqəti saxlama mərkəzinə yerləşdirilib. Onların deportasiyası ilə bağlı müvafiq prosedurlar davam etdirilir.
10:45
Video
Banqladeşdə sərnişin avtobusu çaya düşüb, 25 nəfər ölüb - YENİLƏNİBDigər ölkələr
10:39
Foto
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Novruz və Ramazanla bağlı bayram tədbirləri keçirilibBiznes
10:37
Rusiyada məktəbli sinif yoldaşını arbaletlə yaralayıbDigər ölkələr
10:32
Kəfr-Qasimdə İranın hücumu nəticəsində 5 nəfər yaralanıbDigər ölkələr
10:22
"Brent" 104, "WTI" markalı neft 92 dollaradək bahalaşıbEnergetika
10:21
Luka Donçiç NBA-da Maykl Cordanın 40 illik rekordunu təkrarlayıbKomanda
09:55
Azərbaycan neftinin qiyməti 114 dollardan aşağı düşübEnergetika
