В Грузии задержан 41 нелегальный мигрант, включая граждан Азербайджана
Внешняя политика
- 26 марта, 2026
- 11:04
В Грузии задержан 41 иностранный гражданин, незаконно находившийся на территории страны.
Как сообщает грузинское бюро Report, мигрантов задержали в рамках мероприятий в Тбилиси и Батуми.
Среди них граждане Азербайджана, Турции, Туркменистана, России, Алжира, Китая, Узбекистана, Йемена, Иордании и Ирака. Отмечается, что все они нарушили правила пребывания в стране.
Задержанные помещены в центр временного содержания, ведется подготовка к их депортации.
11:16
В Гяндже при пожаре в доме погиб человекПроисшествия
11:04
В Грузии задержан 41 нелегальный мигрант, включая граждан АзербайджанаВнешняя политика
10:59
Саид Кузечи: Суда Южной Кореи могут пройти через Ормузский пролив лишь при координации с ИраномДругие страны
10:55
СК РФ возбудил уголовные дела после нападения подростка с арбалетом в школе - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:43
Иран готовит законопроект о сборах за проход через Ормузский проливДругие страны
10:36
Видео
В Бангладеш пассажирский автобус упал в реку, погибли 25 человек - ОБНОВЛЕНОДругие страны
10:35
Филиппины приостановили спотовые продажи электроэнергииДругие страны
10:28
Ли Чжэ Мён призвал население Южной Кореи экономить энергиюДругие страны
10:26