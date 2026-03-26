В Грузии задержан 41 нелегальный мигрант, включая граждан Азербайджана

В Грузии задержан 41 иностранный гражданин, незаконно находившийся на территории страны.

Как сообщает грузинское бюро Report, мигрантов задержали в рамках мероприятий в Тбилиси и Батуми.

Среди них граждане Азербайджана, Турции, Туркменистана, России, Алжира, Китая, Узбекистана, Йемена, Иордании и Ирака. Отмечается, что все они нарушили правила пребывания в стране.

Задержанные помещены в центр временного содержания, ведется подготовка к их депортации.