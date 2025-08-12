Haqqımızda

Gürcü ekspert: Müqavilədən sonra Cənubi Qafqazda yeni birlik formalaşacaq və burada şübhəsiz lider Azərbaycan olacaq

Gürcü ekspert: Müqavilədən sonra Cənubi Qafqazda yeni birlik formalaşacaq və burada şübhəsiz lider Azərbaycan olacaq Gürcü ekspert: Müqavilədən sonra Cənubi Qafqazda yeni birlik formalaşacaq və burada şübhəsiz lider Azərbaycan olacaq
Xarici siyasət
12 avqust 2025 10:45
Gürcü ekspert: Müqavilədən sonra Cənubi Qafqazda yeni birlik formalaşacaq və burada şübhəsiz lider Azərbaycan olacaq

Qarabağ probleminin hərbi həlli hələ regionda sülhün bərqərar olması demək deyildi, ona görə də ABŞ-də Azərbaycan və Ermənistan arasında görüşü region və ümumiyyətlə bütün dünya ictimaiyyəti uzun müddətdir gözləyirdi.

Bunu “Report”un yerli bürosuna tanınmış gürcü ekspert, siyasi şərhçi və professor Badri Naçkebia deyib.

O qeyd edib ki, ölkələr arasında qarşılıqlı anlaşmanın əldə olunması və burada ABŞ-nin bu qədər pozitiv rol oynaması çox sevindiricidir:

Badri Naçkebia
Badri Naçkebia

“Mən deyərdim ki, hər şeydən əvvəl bu, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dahiyanə diplomatiyasının nəticəsidir. Məhz onun müdrik siyasəti göstərdi ki, danışıqların pozulmasına təhlükə yaradan çoxlu amillərə baxmayaraq, böyük uğurlara nail olmaq mümkündür”.

O hesab edir ki, yaxın vaxtlarda təkcə möhkəm və uğurlu sülh deyil, həm də regionun inkişafı və çiçəklənməsi başlayacaq:

“Ümid edirəm ki, müqavilənin imzalanmasından sonra ilk addımlar yaxın zamanda görünəcək. Əsas odur ki, bu proses dayanmasın, çünki çox güman ki, bu müqavilədən sonra Cənubi Qafqazda yeni bir birlik formalaşacaq və burada şübhəsiz lider Azərbaycan olacaq. Beləliklə, zaman keçdikcə Cənubi Qafqaz Avropa və Asiya qovşağında yerləşən ən maraqlı güc mərkəzlərindən birinə çevrilə bilər”.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Грузинский политолог: Южный Кавказ может стать одним из центров силы на стыке Европы и Азии

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
Bakı metrosunda doğulmuş körpə 25 yaşına qədər metrodan ödənişsiz istifadə edəcək - YENiLƏNİB-3
8 avqust 2025 12:19
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
Azərbaycanda evə telefon çəkdirmək 30 manata başa gələcək
6 avqust 2025 17:07
UEFA Çempionlar Liqası: Feyenoord - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
UEFA Çempionlar Liqası: "Feyenoord" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib
6 avqust 2025 18:53
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
Samuxda ehtiyatsızlıqdan yanıq xəsarətləri alan qadın ölüb
6 avqust 2025 10:31
Balakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
FotoBalakəndə xüsusi əməliyyat: dağda narkotik becərən silahlı dəstə ifşa olunaraq həbs edilib
7 avqust 2025 08:55
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
Bozumbayev: AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı yekun hesabat bir neçə aydan sonra hazır olacaq
7 avqust 2025 10:55
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
Sabah Bakıda 40, rayonlarda 41 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ
6 avqust 2025 12:25
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
“Akademik Tofiq İsmayılov” dalğıc gəmisi əsaslı təmirdən sonra istismara qaytarılıb
8 avqust 2025 10:40
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
Bəzi ölkələrdən Azərbaycana müvafiq malların idxalına məhdudiyyət qoyulub
8 avqust 2025 17:03
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
DYP: Bəzi sürücülərin avtomobildə hərəkətdə olan zaman əlini pəncərədən çölə çıxarması qəza riskini artırır
8 avqust 2025 13:14

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi