İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu

    "Euronews" TDT-nin Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki toplantısı ilə bağlı reportaj hazırlayıb

    Xarici siyasət
    • 16 oktyabr, 2025
    • 08:54
    Euronews TDT-nin Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki toplantısı ilə bağlı reportaj hazırlayıb

    "Euronews" telekanalı Qəbələdə keçirilmiş Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci zirvə görüşü ilə bağlı reportaj hazırlayıb.

    "Report"un xəbərinə görə, "Regional birlikdən qlobal təsirə: Azərbaycan türk xalqlarının rolunu müəyyənləşdirir" adlı materialda vurğulanır ki, daxili siyasi və iqtisadi sabitlik, mühüm geostrateji məkan, əlverişli demoqrafik vəziyyət və gənc əhali, geniş nəqliyyat və logistik imkanlar, təbii ehtiyatlar, artan hərbi və hərbi-texniki potensial Türk Dövlətləri Təşkilatını dünya arenasının mühüm oyunçusuna çevirir.

    "Türk Dövlətləri Təşkilatının Dövlət Başçıları Şurasının 12-ci zirvə görüşü Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan, eləcə də müşahidəçi qismində Türkmənistan və Macarıstan liderlərini bir araya gətirdi. TDT uzun müddətdir ki, türkdilli xalqlar arasında əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün ilkin mandatını aşaraq genişlənib.

    O, zaman keçdikcə vəzifələrini 40 istiqamətdə - infrastruktur və ticarətdən su təsərrüfatına və hətta kosmik tədqiqata qədər genişləndirdi", - süjetdə bildirilir.

    Həmçinin qeyd olunur ki, Azərbaycan sammitə ev sahibliyi edən ölkə kimi əvvəllər demək olar gündəmə gətirilməyən müdafiə sahəsində əməkdaşlıq mövzusunu gündəmə gətirib.

    "Sammit ölkələri sülh və təhlükəsizlik sahəsində qüvvələri birləşdirməyə, müdafiə sənayesini gücləndirməyə, həmçinin mülki xidmətlər və xilasetmə qrupları ilə əməkdaşlığa, hətta birgə təlimlər keçirməyə çağırıb. Üzv dövlətlər münaqişə ocaqları ilə əhatə olunub və təhlükəsizlik hamı üçün zərurətə çevrilib", - Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev deyib.

    Türk Dövlətləri Təşkilatının Baş katibi Kubanıçbek Ömüralıyev bildirib ki, Qəbələ Sammitində liderlər təşkilatla digər ölkələr arasında əməkdaşlığı nəzərdə tutan yeni OTS PLUS təşəbbüsünü qəbul ediblər.

    "Özbəkistan türk dövlətlərinin məqsədi maşınqayırma, mədənçıxarma, neft-kimya, əczaçılıq, tekstil və qida sənayesi sahələrində birgə layihələr üçün Türk Sənaye Alyansını formalaşdırmaq olan İqtisadi Tərəfdaşlıq üzrə daimi Şurasının yaradılmasını təklif edib.

    Həmçinin ticarətin sürətləndirilməsi və texniki standartların birləşdirilməsi üçün türk ölkələrinin "Yaşıl dəhliz" elektron sisteminin tətbiqi planlaşdırılır", - Özbəkistanın investisiya, sənaye və ticarət naziri Laziz Kudratov bildirib.

    Materialda Qazaxıstanın xarici işlər naziri Yermek Koşerbayevə istinadən Astananın texnoloji təşəbbüsündən bəhs edilir.

    "Euronews" TDT-nin Dövlət Başçıları Şurasının Qəbələdəki toplantısı ilə bağlı reportaj hazırlayıb

    Türk Dövlətləri Təşkilatı zirvə görüşü Qəbələ
    Video
    Euronews подготовил репортаж о Габалинском саммите Совета лидеров ОТГ
    Video
    Euronews prepares story on OTS Gabala summit in Azerbaijan

    Son xəbərlər

    10:02

    "Neftçi"nin basketbol komandasının baş məşqçisi: "Səhvlərin üzərində işləməliyik"

    Komanda
    10:00

    Ermənistanda yeparxiya rəhbəri iki ay müddətinə həbs olunub - YENİLƏNİB

    Region
    10:00

    Maliyyə Nazirliyi: Əhalinin orta ömrünün artması pensiya sistemi qarşısında mühüm çağırışlar yaradır

    Maliyyə
    09:55

    Azərbaycanda informasiya və rabitə sektorunda orta maaş 12 % artıb

    İKT
    09:54

    Azərbaycanda dövlət şirkətlərinin borclarının 88 %-ə yaxını xarici valyutadadır

    Maliyyə
    09:54
    Foto

    Balaxanı qəsəbəsində top mərmisi tapılıb

    Hadisə
    09:52

    Azərbaycanın informasiya və rabitə sektoruna investisiya qoyuluşu 33 %-ə yaxın azalıb

    İKT
    09:41

    Maliyyə Nazirliyi bu il yerli banklarda 10 milyard manatdan çox depozit yerləşdirib

    Maliyyə
    09:35

    UEFA Gənclər Liqası: "Sabah"ın ilk matçının hakimləri bəlli olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti