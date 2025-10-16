Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Euronews подготовил репортаж о Габалинском саммите Совета лидеров ОТГ

    Внешняя политика
    • 16 октября, 2025
    • 08:00
    Телеканал Euronews подготовил репортаж о 12-м Саммите Совета глав государств Организации тюркских государств (ОТГ), который прошел в Габале.

    Как сообщает Report, в материале под названием "От регионального единства к глобальному влиянию: в Азербайджане определили роль тюркских народов" подчеркивается, что внутренняя политическая и экономическая стабильность, важное геостратегическое положение, благоприятная демография и молодое население, широкие возможности в транспорте и логистике, природные ресурсы, а также растущий потенциал в военной и военно-технических сферах делают Организацию тюркских государств важным игроком на мировой арене.

    "На 12-м саммите Совета лидеров Организации тюркских государств собрались лидеры Азербайджана, Турции, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, а также в статусе страны-наблюдателя Туркменистан и Венгрия. ОТГ давно вышла за рамки своего первоначального мандата, содействуя сотрудничеству между тюркоязычными народами. Со временем она расширила задачи до 40 направлений взаимодействия - от инфраструктуры и торговли до водного хозяйства и даже освоения космоса", - говорится в сюжете.

    Также отмечается, что Азербайджан, будучи принимающей страной саммита, вынес на обсуждение тему оборонного сотрудничества, ранее почти не поднимавшуюся.

    "Саммит призвал страны объединить усилия в области мира и безопасности, и укрепления оборонной промышленности, а также совместной работе гражданских служб и спасателей, и даже проведения общих учений. Государства-члены окружены очагами конфликтов, и безопасность стала необходимостью для всех", - заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев уточнил, что на Габалинском саммите лидеры приняли новую инициативу OTS PLUS, предусматривающую сотрудничество организации с другими странами.

    "Узбекистан предложил создать постоянный совет тюркских государств по экономическому партнерству, чья цель - сформировать тюркский промышленный альянс для совместных проектов в машиностроении, добыче, нефтехимии, фармацевтике, текстиле, пищевой отрасли. А также планируется внедрить электронную систему "Зеленый коридор" тюркских стран, чтобы ускорить торговлю и унифицировать технические стандарты", - заявил министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов.

    В материале со слов главы МИД Казахстана Ермека Кошербаева рассказывается о технологической инициативе Астаны.

    "Недавно президент страны обозначил цель - превратить Казахстан в цифровое государство. Мы провели национальный форум по искусственному интеллекту и создали систему LM-AI, которая работает на первом суперкомпьютере Центральной Азии. Мы пригласили партнеров по Тюркскому совету воспользоваться возможностью, объединить усилия для ускорения цифровизации наших стран", - сказал руководитель внешнеполитического ведомства.

    В сюжете также охвачена Габалинская декларация, которая состоит из 14 страниц и включает 121 пункт. В документе стороны заявляют о намерении развивать сотрудничество в сфере экономики, торговли и инвестиций с акцентом на развитие транскаспийского международного транспортного маршрута, а также обеспечить пограничную и кибербезопасность.

    Габалинская декларация Саммит Совета глав государств ОТГ

