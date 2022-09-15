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Ərdoğan: "Azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı mübarizəsində yanında olacağıq"

Ərdoğan: "Azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı mübarizəsində yanında olacağıq" "Azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı mübarizəsində əvvəl olduğu kimi indi də yanında olacağıq".
Xarici siyasət
15 Sentyabr , 2022 21:19
Ərdoğan: Azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı mübarizəsində yanında olacağıq
Rəcəb Tayyib Ərdoğan

"Azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı mübarizəsində əvvəl olduğu kimi indi də yanında olacağıq".

"Report" xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan tviterdəki paylaşımında qeyd edib.

"Dostumuz, qardaşımız, ayrılmaz parçamız olan Azərbaycanın paytaxtı Bakının işğaldan azad edilməsinin ildönümünü təbrik edirəm. Biz əvvəlki kimi bundan sonra da azərbaycanlı qardaşlarımızın haqlı mübarizəsində yanında olacağıq", - paylaşımda deyilir.

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Rus versiyası Эрдоган: Мы поддержим наших азербайджанских братьев в их праведной борьбе

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