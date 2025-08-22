Haqqımızda

Əli Əsədov Çin Yol və Körpü Korporasiyasının prezidenti ilə görüşüb Azərbaycan Respublikasının Baş naziri Əli Əsədov avqustun 22-də Çin Yol və Körpü Korporasiyasının prezidenti Vanq Lijun ilə görüşüb.
22 avqust 2025 16:54
Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Çin Yol və Körpü Korporasiyasının prezidenti Vanq Lijun ilə görüşüb.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabineti məlumat yayıb.

Görüşdə Azərbaycanda son illərdə yol-nəqliyyat infrastrukturu sahəsində görülən işlər, xüsusilə Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsi, şəhərdaxili sıxlığın azaldılması və geniş nəqliyyat şəbəkəsinin qurulması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə söhbət açılıb.

Çin Yol və Körpü Korporasiyası ilə mümkün əməkdaşlıq məsələlərinə toxunulub.

İngilis versiyası Ali Asadov meets with President of China Road and Bridge Corporation
Rus versiyası Али Асадов встретился с президентом Китайской корпорации по строительству дорог и мостов

