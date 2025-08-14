Donald Tramp Zəngəzur dəhlizinin qarantı rolunda çıxış edir - RƏY

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Zəngəzur dəhlizinin (Tramp marşrutu) qarantı rolunda çıxış edir.
Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib.
Onun sözlərinə görə, ötən həftə Vaşinqtonda keçirilmiş üçtərəfli görüş yalnız Azərbaycan deyil, bütövlükdə region üçün tarixi əhəmiyyətə malikdir:
“Azərbaycan-ABŞ münasibətləri siyasi və strateji əməkdaşlıqla yanaşı, enerji, ticarət və tranzit məsələlərinin daxil olduğu regional kommunikasiya, süni intellekt və rəqəmsal infrastrukturun yer aldığı iqtisadi sərmayə istiqamətində də inkişaf etdiriləcək. Görüş çərçivəsində yaradılması razılaşdırılan Strateji İşçi Qrupu regional kommunikasiyalar üzrə infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və enerji sahəsində sərmayələrin artırılması, eləcə də regional iqtisadi-ticari əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin süni intellektin inkişafı kimi vacib məsələlərlə məşğul olacaq”.
Deputatın fikrincə, ABŞ ilə strateji əməkdaşlıq qeyri-neft sektoruna daha çox texnologiya və innovasiyaların cəlb edilməsinə imkan yaradacaq:
"Bu, Azərbaycanda iqtisadi diversifikasiya ilə bağlı məqsədlərə nail olunmasına təkan verəcək. Bu kontekstdə ABŞ-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı Amerika texnologiyasının və sərmayəsinin ölkəmizə axınının başlayacağını, ABŞ-nin buradakı iqtisadi fəallığının artacağını söyləməyə əsas verir. Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində Vaşinqtonda imzalanmış Birgə Bəyannamədə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz gediş-gəlişin təmin edilməsi təsbit olunub. Bu, Zəngəzur dəhlizinin reallaşması deməkdir. Vaşinqtonda həmçinin Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi ilə əlaqədar ABŞ ilə Ermənistan arasında müvafiq sazişin imzalanması Prezident Trampın Zəngəzur dəhlizinin qarantı rolunda çıxış etdiyini göstərir”.