Haqqımızda

Donald Tramp Zəngəzur dəhlizinin qarantı rolunda çıxış edir - RƏY

Donald Tramp Zəngəzur dəhlizinin qarantı rolunda çıxış edir - RƏY 14 ölkəyə mavi qaz nəql edən Azərbaycan ABŞ-ın Avropadakı tərəfdaşlarının enerji təhlükəsizliyinin güclənməsinə xüsusi töhvə verir.
Xarici siyasət
14 avqust 2025 14:42
Donald Tramp Zəngəzur dəhlizinin qarantı rolunda çıxış edir - RƏY

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Zəngəzur dəhlizinin (Tramp marşrutu) qarantı rolunda çıxış edir.

Bunu "Report"a açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov deyib.

Onun sözlərinə görə, ötən həftə Vaşinqtonda keçirilmiş üçtərəfli görüş yalnız Azərbaycan deyil, bütövlükdə region üçün tarixi əhəmiyyətə malikdir:

“Azərbaycan-ABŞ münasibətləri siyasi və strateji əməkdaşlıqla yanaşı, enerji, ticarət və tranzit məsələlərinin daxil olduğu regional kommunikasiya, süni intellekt və rəqəmsal infrastrukturun yer aldığı iqtisadi sərmayə istiqamətində də inkişaf etdiriləcək. Görüş çərçivəsində yaradılması razılaşdırılan Strateji İşçi Qrupu regional kommunikasiyalar üzrə infrastrukturun təkmilləşdirilməsi və enerji sahəsində sərmayələrin artırılması, eləcə də regional iqtisadi-ticari əməkdaşlığın genişləndirilməsi, həmçinin süni intellektin inkişafı kimi vacib məsələlərlə məşğul olacaq”.

Vüqar Bayramov / Vüqar Bayramov
Vüqar Bayramov / Vüqar Bayramov

Deputatın fikrincə, ABŞ ilə strateji əməkdaşlıq qeyri-neft sektoruna daha çox texnologiya və innovasiyaların cəlb edilməsinə imkan yaradacaq:

"Bu, Azərbaycanda iqtisadi diversifikasiya ilə bağlı məqsədlərə nail olunmasına təkan verəcək. Bu kontekstdə ABŞ-Azərbaycan strateji tərəfdaşlığı Amerika texnologiyasının və sərmayəsinin ölkəmizə axınının başlayacağını, ABŞ-nin buradakı iqtisadi fəallığının artacağını söyləməyə əsas verir. Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti sayəsində Vaşinqtonda imzalanmış Birgə Bəyannamədə Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan arasında maneəsiz gediş-gəlişin təmin edilməsi təsbit olunub. Bu, Zəngəzur dəhlizinin reallaşması deməkdir. Vaşinqtonda həmçinin Zəngəzur dəhlizinin işə düşməsi ilə əlaqədar ABŞ ilə Ermənistan arasında müvafiq sazişin imzalanması Prezident Trampın Zəngəzur dəhlizinin qarantı rolunda çıxış etdiyini göstərir”.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Antonio Koşta: Azərbaycan və Ermənistan davamlı sülhə doğru əhəmiyyətli addım atıb
Antonio Koşta: Azərbaycan və Ermənistan davamlı sülhə doğru əhəmiyyətli addım atıb
14 avqust 2025 13:36
Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə Vaşinqton görüşünü müzakirə edib
Ceyhun Bayramov qazaxıstanlı həmkarı ilə Vaşinqton görüşünü müzakirə edib
14 avqust 2025 12:41
Burkina Faso səfiri: Fransa Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın digər ölkələrinə qarşı mövqeyini dəyişməlidir
Burkina Faso səfiri: Fransa Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın digər ölkələrinə qarşı mövqeyini dəyişməlidir
14 avqust 2025 12:35
DMX: Ötən ay 11 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda yaşama icazəsi üçün müraciət edib
DMX: Ötən ay 11 mindən çox əcnəbi Azərbaycanda yaşama icazəsi üçün müraciət edib
14 avqust 2025 12:27
Aİ Azərbaycan və Ermənistanın əldə etdiyi razılaşmaların həyata keçirilməsi prosesinə dəstək verməyə hazırdır
Aİ Azərbaycan və Ermənistanın əldə etdiyi razılaşmaların həyata keçirilməsi prosesinə dəstək verməyə hazırdır
14 avqust 2025 12:16
Antonio Koşta Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib
Antonio Koşta Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişinin paraflanması münasibətilə İlham Əliyevi təbrik edib
14 avqust 2025 12:05
Səfir: Azərbaycanın yaşıl enerji üzrə təcrübəsi Burkina Faso üçün maraqlıdır
Səfir: Azərbaycanın "yaşıl enerji" üzrə təcrübəsi Burkina Faso üçün maraqlıdır
14 avqust 2025 12:02
Vaşinqton sammiti xarici mediada
Vaşinqton sammiti xarici mediada
14 avqust 2025 11:26
Səfir: Fransa Burkina Fasoya qarşı apardığı dezinformasiya müharibəsini Azərbaycana qarşı da edir - MÜSAHİBƏ
Səfir: Fransa Burkina Fasoya qarşı apardığı dezinformasiya müharibəsini Azərbaycana qarşı da edir - MÜSAHİBƏ
14 avqust 2025 11:23
ATƏT: Minsk qrupunun ləğvi üzrə məsləhətləşmələr başlayacaq - EKSKLÜZİV
ATƏT: Minsk qrupunun ləğvi üzrə məsləhətləşmələr başlayacaq - EKSKLÜZİV
14 avqust 2025 10:58

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi