Ceyhun Bayramov və Bəxtiyor Saidov Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə ediblər
Xarici siyasət
- 18 aprel, 2026
- 21:32
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov özbəkistanlı həmkarı Bəxtiyor Saidovla görüşüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" sosial şəbəkə hesabında məlumat yayılıb.
"Görüş zamanı iki qardaş ölkə arasında ikitərəfli və çoxtərəfli platformalarda müttəfiqlik münasibətləri, Yaxın Şərqdəki mövcud təhlükəsizlik vəziyyəti müzakirə olunub", məlumatda bildirilib.
Qeyd olunub ki, həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər ikitərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Son xəbərlər
21:23
İsrail və Livan arasında danışıqların ikinci raundu ABŞ-də keçiriləcəkDigər ölkələr
21:11
Türkiyədə silah almaq məhdudlaşdırılırRegion
20:58
Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıbDigər ölkələr
20:51
ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyirDigər ölkələr
20:48
İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıbDigər ölkələr
20:40
Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudubXarici siyasət
20:25
Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edirXarici siyasət
20:20
Elçin Əmirbəyov: Azərbaycan 2006-cı ildən Avropanın enerji təchizatında mühüm rol oynayırXarici siyasət
20:15
Foto