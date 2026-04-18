Министры иностранных дел Азербайджана и Узбекистана Джейхун Байрамов и Бахтиёр Саидов обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, соответствующая публикация размещена на странице МИД Азербайджана в соцсети X.

"В ходе встречи были обсуждены союзнические отношения между двумя братскими странами на двусторонних и многосторонних платформах, а также текущая ситуация в области безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также состоялся обмен мнениями по другим двусторонним и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес.