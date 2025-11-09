İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 Hərbi parad VI İslam Həmrəyliyi Oyunları

    Ceyhun Bayramov: Şanlı üçrəngli bayrağımız bütün suveren Azərbaycan ərazilərində dalğalanır

    Xarici siyasət
    • 09 noyabr, 2025
    • 11:37
    Ceyhun Bayramov: Şanlı üçrəngli bayrağımız bütün suveren Azərbaycan ərazilərində dalğalanır

    Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə xalqımızı ürəkdən təbrik edirəm.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov 9 Noyabr- Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə özünün "X" hesabında yazıb.

    O bildirib ki, müstəqilliyimizin və suverenliyimizin təcəssümü olan şanlı üçrəngli bayrağımız bu gün bütün suveren Azərbaycan ərazilərində dalğalanır:

    "Milli qürur mənbəyimiz olan bayrağımız uğrunda canlarından keçən bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsini ehtiramla yad edirəm".

    Ceyhun Bayramov Azərbaycan Dövlət bayrağı Zəfərə gedən yol
    Джейхун Байрамов: Поздравляю наш народ с Днем государственного флага Азербайджана

    Son xəbərlər

    11:37

    Ceyhun Bayramov: Şanlı üçrəngli bayrağımız bütün suveren Azərbaycan ərazilərində dalğalanır

    Xarici siyasət
    11:19
    Foto

    Gəncədə Aerobika gimnastikası üzrə Avropa çempionatına start verilib

    Fərdi
    11:12
    Video

    DTX Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    11:10

    Ukraynada Azərbaycan əsilli polis əməkdaşı həlak olub

    Region
    11:04

    Zəfər muzeyinə giriş 3 gün ərzində ödənişsiz olacaq

    Daxili siyasət
    11:03

    Messi 400-cü assistini edib

    Futbol
    10:47
    Foto

    Bakıda keçirilən Hərbi parad dünya KİV-ində geniş işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    10:38

    XİN: Üçrəngli bayrağımız Azərbaycanın zəngin tarixini və parlaq gələcəyini təcəssüm etdirir

    Daxili siyasət
    10:34

    Hikmət Hacıyev Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə paylaşım edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti