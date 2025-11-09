Джейхун Байрамов: Поздравляю наш народ с Днем государственного флага Азербайджана
Внешняя политика
- 09 ноября, 2025
- 11:43
Поздравляю наш народ с Днем государственного флага Азербайджанской Республики.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в соцсети X по случаю Дня государственного флага.
Он отметил, что прославленный трехцветный флаг, являющийся символом нашей независимости и суверенитета, сегодня развивается на всей территории суверенного Азербайджана:
"С глубоким уважением чтим память всех наших шехидов, отдавших жизнь ради нашего флага, который является источником национальной гордости".
Последние новости
12:11
Китай запустил ракету-носитель "Лицзянь-1 Y9"Другие страны
11:43
Джейхун Байрамов: Поздравляю наш народ с Днем государственного флага АзербайджанаВнешняя политика
11:38
Фото
Авторитетные СМИ ряда стран широко осветили прошедший в Баку военный парадВнешняя политика
11:18
Видео
СГБ Азербайджана поделилась публикацией по случаю Дня Государственного флагаВнутренняя политика
11:09
Вход в Музей Победы будет бесплатным в течение трех днейВнутренняя политика
10:53
МИД Азербайджана поделился публикацией по случаю Дня Государственного флагаВнутренняя политика
10:40
Хикмет Гаджиев поделился публикацией по случаю Дня Государственного флага АзербайджанаВнутренняя политика
10:20
Посольство Израиля поздравило азербайджанский народ с Днем Государственного флагаВнешняя политика
10:14
Видео