    Джейхун Байрамов: Поздравляю наш народ с Днем государственного флага Азербайджана

    Внешняя политика
    • 09 ноября, 2025
    • 11:43
    Поздравляю наш народ с Днем государственного флага Азербайджанской Республики.

    Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в соцсети X по случаю Дня государственного флага.

    Он отметил, что прославленный трехцветный флаг, являющийся символом нашей независимости и суверенитета, сегодня развивается на всей территории суверенного Азербайджана:

    "С глубоким уважением чтим память всех наших шехидов, отдавших жизнь ради нашего флага, который является источником национальной гордости".

