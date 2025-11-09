Джейхун Байрамов: Поздравляю наш народ с Днем государственного флага Азербайджана

Поздравляю наш народ с Днем государственного флага Азербайджанской Республики.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов написал в своем аккаунте в соцсети X по случаю Дня государственного флага.

Он отметил, что прославленный трехцветный флаг, являющийся символом нашей независимости и суверенитета, сегодня развивается на всей территории суверенного Азербайджана:

"С глубоким уважением чтим память всех наших шехидов, отдавших жизнь ради нашего флага, который является источником национальной гордости".