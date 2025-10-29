İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    Ceyhun Bayramov Oman Sultanının xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

    Xarici siyasət
    29 oktyabr, 2025
    • 12:16
    Ceyhun Bayramov Oman Sultanının xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Omana rəsmi səfəri çərçivəsində beynəlxalq əlaqələr və əməkdaşlıq məsələləri üzrə baş nazirin müavini, həmçinin Oman Sultanının xüsusi nümayəndəsi Seyid Əsəd bin Tariq əl-Səid ilə görüşüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin "X" hesabında paylaşım edilib.

    Bildirilib ki, görüş zamanı tərəflər yüksək səviyyəli səfərlərin ikitərəfli münasibətlərin yeni mərhələyə yüksəldilməsində, eləcə də Azərbaycan və Oman arasında siyasi və iqtisadi dialoqun genişləndirilməsində mühüm rol oynadığını vurğulayıblar.

    Azərbaycan tərəfi regionda sülhün, əlaqəliliyin və davamlı inkişafın təşviqi məqsədilə çoxtərəfli platformalar çərçivəsində Omanla sıx əməkdaşlığı davam etdirməyə hazır olduğunu bir daha təsdiqləyib.

