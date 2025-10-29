Байрамов заявил о готовности Баку продолжать сотрудничество с Оманом на многосторонних площадках

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Оман встретился с вице-премьером Омана и специальным представителем султана Сейидом Асадом бин Тариком аль-Саидом.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в "X".

Отмечается, что в ходе встречи стороны подчеркнули важную роль визитов на высоком уровне в развитии двусторонних отношений и расширении политического и экономического диалога между Азербайджаном и Оманом.

Министр Байрамов в свою очередь подтвердил готовность Азербайджана продолжать тесное сотрудничество с Оманом в рамках многосторонних платформ с целью продвижения мира, взаимосвязанности и устойчивого развития в регионе.