    Байрамов заявил о готовности Баку продолжать сотрудничество с Оманом на многосторонних площадках

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 12:32
    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Оман встретился с вице-премьером Омана и специальным представителем султана Сейидом Асадом бин Тариком аль-Саидом.

    Как сообщает Report, об этом говорится в публикации на странице МИД Азербайджана в "X".

    Отмечается, что в ходе встречи стороны подчеркнули важную роль визитов на высоком уровне в развитии двусторонних отношений и расширении политического и экономического диалога между Азербайджаном и Оманом.

    Министр Байрамов в свою очередь подтвердил готовность Азербайджана продолжать тесное сотрудничество с Оманом в рамках многосторонних платформ с целью продвижения мира, взаимосвязанности и устойчивого развития в регионе.

    Джейхун Байрамов Оман МИД Азербайджана визит
    Ceyhun Bayramov Oman Sultanının xüsusi nümayəndəsi ilə görüşüb
    Baku ready to continue cooperation with Oman within multilateral platforms, Bayramov says

