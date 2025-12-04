İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı ilə siyasi məsləhətləşmələr mexanizmini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 04 dekabr, 2025
    • 16:26
    Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı ilə siyasi məsləhətləşmələr mexanizmini müzakirə edib

    Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 32-ci iclası çərçivəsində Niderland Krallığının xarici işlər naziri David van Veel ilə görüşərək siyasi məsləhətləşmələr mexanizmini müzakirə edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, görüş çərçivəsində iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyətini və perspektivlərini, müxtəlif beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində təmasları və Azərbaycan-Niderland arasında qarşılıqlı səfərləri müzakirə etmək üçün Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr mexanizminin əhəmiyyətinə toxunulub.

