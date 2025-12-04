Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı ilə siyasi məsləhətləşmələr mexanizmini müzakirə edib
Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Vyanada ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 32-ci iclası çərçivəsində Niderland Krallığının xarici işlər naziri David van Veel ilə görüşərək siyasi məsləhətləşmələr mexanizmini müzakirə edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan XİN məlumat yayıb.
Bildirilib ki, görüş çərçivəsində iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlərin mövcud vəziyyətini və perspektivlərini, müxtəlif beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində təmasları və Azərbaycan-Niderland arasında qarşılıqlı səfərləri müzakirə etmək üçün Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr mexanizminin əhəmiyyətinə toxunulub.
Minister of Foreign Affairs of #Azerbaijan @Bayramov_Jeyhun met with the Minister of Foreign Affairs & Minister of Asylum & Migration @davidvanweel of the Kingdom of the Netherlands on the margins of the 32nd Ministerial Council meeting of #OSCE in Vienna.— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 4, 2025
The importance of the… pic.twitter.com/mjCOIFONGO