    В Вене прошла встреча глав МИД Азербайджана и Нидерландов по вопросам политконсультаций

    Внешняя политика
    • 04 декабря, 2025
    • 16:40
    В Вене прошла встреча глав МИД Азербайджана и Нидерландов по вопросам политконсультаций

    Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Веелем на полях 32-го заседания СМИД ОБСЕ в Вене.

    Как сообщает Report, информацию распространил МИД Азербайджана.

    Стороны подчеркнули важность механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран дел для обсуждения текущего состояния и перспектив двусторонних отношений, контактов в рамках различных международных мероприятий и взаимных визитов между Азербайджаном и Нидерландами.

    Ceyhun Bayramov niderlandlı həmkarı ilə siyasi məsləhətləşmələr mexanizmini müzakirə edib
    Foreign Ministers of Azerbaijan and Netherlands hold political consultations in Vienna
