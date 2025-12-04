В Вене прошла встреча глав МИД Азербайджана и Нидерландов по вопросам политконсультаций
- 04 декабря, 2025
- 16:40
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с министром иностранных дел Нидерландов Давидом ван Веелем на полях 32-го заседания СМИД ОБСЕ в Вене.
Как сообщает Report, информацию распространил МИД Азербайджана.
Стороны подчеркнули важность механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран дел для обсуждения текущего состояния и перспектив двусторонних отношений, контактов в рамках различных международных мероприятий и взаимных визитов между Азербайджаном и Нидерландами.
