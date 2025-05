Bağdadda Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovun İraqın Baş nazir müavini, xarici işlər naziri Fuad Hüssein ilə ikitərəfli görüşü başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, C.Bayramov İraqda səfərdədir.