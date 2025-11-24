İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 24 noyabr, 2025
    • 12:55
    Ceyhun Bayramov İran XİN rəsmisi ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanda səfərdə olan İranın xarici işlər nazirinin müavini Vahid Cəlalzadəni qəbul edib.

    Görüş zamanı iki ölkə arasında ikitərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq gündəliyi, eləcə də regional məsələlər müzakirə olunub.

    Azərbaycanla İran arasında dost münasibətlərin inkişafında ölkə liderləri arasında təmasların, o cümlədən mövcud siyasi dialoqun və Parlamentlərarası əlaqələrin vacibliyi, ümumi maraq kəsb edən məsələlərin müzakirəsinin əməkdaşlığın genişləndirilməsinə töhfə verdiyi vurğulanıb. İran İslam Respublikasının Prezidenti Məsud Pezeşkianın ölkəmizə bu il həyata keçirdiyi iki səfərin münasibətlərə əlavə təkan verdiyi qeyd olunub.

    İki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, enerji təhlükəsizliyi, nəqliyyat və kommunikasiyalar sahələri üzrə əməkdaşlığın perspektivlərini müzakirə edən tərəflər, xüsusilə Azərbaycan və İran tərəfindən icra olunan bir sıra layihələrin regionumuzdan keçən nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafında mühüm rol oynadığını bildiriblər.

    Görüşdə həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.

    Ceyhun Bayramov Vahid Cəlalzadə Azərbaycan İran
    Азербайджан и Иран обсудили роль совместных проектов в развитии транспортных коридоров

    Son xəbərlər

    13:25

    Bakı və İrəvan nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərləri təşkil olunacaq

    Region
    13:24

    Məmmədbəyli və Xanabad kəndlərinin sakinləri sosial müdafiə tədbirləri və mina təhlükəsi ilə bağlı maarifləndirilib

    Daxili siyasət
    13:20

    Azərbaycan binalarda təbii qazla işləyən avadanlıqlardan imtina edəcək

    İnfrastruktur
    13:20

    Qazaxıstan Türk dünyasının QHT şəbəkəsinin inkişafı ilə bağlı işləri davam etdirəcək

    Xarici siyasət
    13:15

    Rəsmi Bakı COP31-lə bağlı Türkiyə və Avstraliyanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    13:12

    Mergen Kepbanov: "Zəngəzur dəhlizi birliyin rəmzi və QHT-lər üçün yeni perspektivlərdir"

    Xarici siyasət
    13:03

    Aİ liderləri Ukrayna ilə bağlı görüş keçirəcəklər

    Digər ölkələr
    12:59

    Bobur Bekmurodov: "Zəngəzur dəhlizi Mərkəzi Asiya-Cənubi Qafqaz-Avropa nəqliyyat bağlantısını gücləndirəcək"

    Xarici siyasət
    12:58

    Azərbaycan 2035-ci ilədək sənayenin dekarbonizasiyası ilə bağlı planları açıqlayıb

    Sənaye
    Bütün Xəbər Lenti