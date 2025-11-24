Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Внешняя политика
    • 24 ноября, 2025
    • 13:10
    Азербайджан и Иран обсудили роль совместных проектов в развитии транспортных коридоров

    Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане заместителя министра иностранных дел Ирана Вахида Джалалзаде.

    Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждалась повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также региональные вопросы.

    Стороны подчеркнули важность контактов между лидерами стран, а также существующего политического диалога и межпарламентских связей в развитии дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном.

    В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики, торговли, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций. Было отмечено, что ряд проектов, реализуемых Азербайджаном и Ираном, играют важную роль в развитии транспортных коридоров в регионе.

    На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

