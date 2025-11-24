Азербайджан и Иран обсудили роль совместных проектов в развитии транспортных коридоров

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане заместителя министра иностранных дел Ирана Вахида Джалалзаде.

Как сообщает Report, в ходе встречи обсуждалась повестка двустороннего и многостороннего сотрудничества между двумя странами, а также региональные вопросы.

Стороны подчеркнули важность контактов между лидерами стран, а также существующего политического диалога и межпарламентских связей в развитии дружественных отношений между Азербайджаном и Ираном.

В ходе встречи обсуждались перспективы сотрудничества между двумя странами в сферах политики, экономики, торговли, энергетической безопасности, транспорта и коммуникаций. Было отмечено, что ряд проектов, реализуемых Азербайджаном и Ираном, играют важную роль в развитии транспортных коридоров в регионе.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.