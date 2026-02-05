İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi “Böyük Qayıdış” İlham Əliyevin Əbu-Dabi səfəri
    Xarici siyasət
    • 05 fevral, 2026
    • 13:24
    Ceyhun Bayramov: Bakı-Pekin tərəfdaşlığı qarşılıqlı siyasi etimada əsaslanır

    Azərbaycan Çini mühüm iqtisadi tərəfdaşlarından biri kimi qiymətləndirir və ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Çinin "Global Times" nəşrinə müsahibəsində bildirib.

    "Azərbaycan öz nəqliyyat infrastrukturu və tranzit potensialının qarşılıqlı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı Çinin də dəstəklədiyi təşəbbüslərlə uzlaşdırılmasına, eləcə də Orta Dəhlizin Şərqlə Qərb arasında etibarlı marşrut kimi möhkəmləndirilməsinə strateji əhəmiyyət verir", - nazir bildirib.

    O vurğulayıb ki, Bakı, həmçinin Çinlə təhsil, mədəniyyət, turizm və humanitar mübadilə sahələrində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük önəm verir ki, bu da iki ölkənin xalqları arasında qarşılıqlı anlaşmanın möhkəmlənməsinə kömək edəcək. XİN başçısı vurğulayıb ki, Azərbaycanın Çinlə hərtərəfli strateji tərəfdaşlığı uzunmüddətli, çoxölçülü və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq modelidir.

    "Bizim nöqteyi-nəzərimizdən tərəfdaşlıq bir neçə əsas sütuna, ilk növbədə, ölkələrimizin liderləri arasında münasibətlərə, qarşılıqlı siyasi etimada və ikitərəfli və çoxtərəfli məsələlər üzrə yüksək səviyyədə dialoqa əsaslanır. Bərpa olunan enerji, "yaşıl" texnologiyalar və davamlı inkişaf sahəsində əməkdaşlıq da hərtərəfli strateji tərəfdaşlığın perspektivli və gələcəyə yönəlmiş istiqaməti kimi nəzərdən keçirilir", - nazir vurğulayıb.

    C.Bayramov, həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də Çinlə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədir.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycan regional çoxtərəfli mexanizmləri dialoq, etimadın möhkəmləndirilməsi və praktiki əməkdaşlıq üçün ən mühüm meydançalar kimi nəzərdən keçirir. Nazirin fikrincə, bu çoxtərəfli strukturlar çərçivəsində Çinlə əməkdaşlıq ümumi regional problemlərin həlli üçün geniş imkanlar açır.

    "Azərbaycanın regional diplomatiya sahəsindəki təcrübəsi və Çinin qlobal təsiri etimadın möhkəmləndirilməsi səylərinə böyük töhfə verə bilər", - nazir əlavə edib.

