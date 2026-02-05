Джейхун Байрамов: Партнерство Баку и Пекина опирается на взаимное политическое доверие

Азербайджан рассматривает Китай как одного из своих важных экономических партнеров, придавая большое значение расширению двустороннего сотрудничества.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в интервью китайскому изданию Global Times.

"Азербайджан придает стратегическое значение сопряжению своей транспортной инфраструктуры и транзитного потенциала с инициативами по развитию взаимосвязанности, поддерживаемыми Китаем, а также укреплению Среднего коридора как надежного маршрута между Востоком и Западом", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Баку также уделяет большое значение расширению сотрудничества с Китаем в сферах образования, культуры, туризма и гуманитарных обменов, что поспособствует укреплению взаимопонимания между народами двух стран. Глава азербайджанского МИД подчеркнул, что всеобъемлющее стратегическое партнерство Азербайджана с Китаем является долгосрочной, многомерной и взаимовыгодной моделью сотрудничества.

"С нашей точки зрения партнерство опирается на несколько ключевых столпов, прежде всего - отношения между лидерами наших стран, взаимное политическое доверие и диалог на высоком уровне по двусторонним и многосторонним вопросам. <...> Сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики, "зеленых" технологий и устойчивого развития также рассматривается как перспективное и ориентированное на будущее направление всеобъемлющего стратегического партнерства", - подчеркнул министр.

Джейхун Байрамов также подчеркнул, что Азербайджан намерен расширять сотрудничество с КНР и в рамках международных организаций, таких как ШОС.

По его словам, Азербайджан рассматривает региональные многосторонние механизмы как важнейшие площадки для диалога, укрепления доверия и практического сотрудничества. Сотрудничество с Китаем в рамках этих многосторонних структур, считает министр, значительно расширяет возможности для решения общих региональных проблем.

"Опыт Азербайджана в региональной дипломатии и глобальное влияние Китая могут внести большой вклад в усилия по укреплению доверия", - заключил министр.