İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Mərkəzi Bank İpək Yolu Forumu

    BMT rəsmisi Azərbaycanın məcburi köçkünlərlə bağlı təcrübəsini üzv dövlətlərə nümunə göstərib

    Xarici siyasət
    • 22 oktyabr, 2025
    • 18:22
    BMT rəsmisi Azərbaycanın məcburi köçkünlərlə bağlı təcrübəsini üzv dövlətlərə nümunə göstərib

    BMT-nin məcburi köçkünlərin insan hüquqları üzrə xüsusi məruzəçisi Paula Gaviria Betankur şəhərlərin bərpası, qayıdış planları və xüsusilə, minatəmizləmə sahəsində əldə edilən irəliləyişlər və nümunələrə görə Azərbaycanı alqışlayıb.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, xüsusi məruzəçi bunu BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyasının məcburi köçkünlərin insan hüquqlarına dair hesabatını təqdim edərkən deyib.

    Xanım Gaviria bildirib ki, Azərbaycan məcburi köçkünlərin hüquqlarının qorunması, bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələr və səylər baxımından dəyərli bir nümunədir.

    O çıxışında işğaldan azad olunmuş ərazilərdə aparılan bərpa işləri və "Böyük Qayıdış" planından da bəhs edib:

    "Humanitar mina təmizlənməsi fəaliyyətləri üçün lazımi şəraitin yaradılmasının vacibliyini bir daha vurğulamaq istəyirəm. Azərbaycan təcrübəsindən öyrənəcəyimiz çox şey var", – deyə P. Gaviria qeyd edib.

    BMT Baş Assambleyası Məcburi Köçkünlər İnsan Hüquqları

    Son xəbərlər

    18:48

    Bakı metrosunda ölüm hadisəsi baş verib

    İnfrastruktur
    18:47

    İrakli Qaribaşvili qanunsuz gəlir əldə etdiyini etiraf edib

    Region
    18:42

    Litvanın müdafiə naziri vəzifəsindən azad edilib

    Digər ölkələr
    18:40

    Zelenski: Ukrayna ən azı 100 "Gripen" təyyarəsi almağa ümid edir - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    18:39

    ADY: Bakı–Ağstafa–Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin olunub

    İnfrastruktur
    18:36

    "Uzbekneftegaz" və SOCAR süni intellekt və rəqəmsal sistemlər sahəsində əməkdaşlıqla bağlı razılığa gəlib

    Energetika
    18:29

    ADSEA sədrinin vətəndaşlarla görüşünün tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    18:25

    Perinatal Mərkəzdəki yanğınla bağlı məhkəmədə: Hadisədən əvvəl bir neçə nəfəri cərəyan vurub

    Hadisə
    18:25

    Sabah Sumqayıtın bəzi hissələrində qaz olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti