В ООН высоко оценили достижения Азербайджана в сфере защиты прав переселенцев

Специальный докладчик по правам человека внутренне перемещенных лиц Паула Гавирия Бетанкур высоко оценила достижения Азербайджана в сфере защиты прав вынужденных переселенцев.

Как сообщает американское бюро Report, она сделала это заявление в ходе своего доклада на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Приветствую успехи Азербайджана в восстановлении городов, реализации планов возвращения и, в особенности, в области разминирования. Это ценный пример для других государств", - отметила она.

По словам представителя ООН, проекты, реализуемые в Азербайджане в рамках программы "Великое возвращение", а также создание условий для гуманитарного разминирования заслуживают признания и могут служить моделью для изучения другими странами.