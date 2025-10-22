В ООН высоко оценили достижения Азербайджана в сфере защиты прав переселенцев
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 18:54
Специальный докладчик по правам человека внутренне перемещенных лиц Паула Гавирия Бетанкур высоко оценила достижения Азербайджана в сфере защиты прав вынужденных переселенцев.
Как сообщает американское бюро Report, она сделала это заявление в ходе своего доклада на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Приветствую успехи Азербайджана в восстановлении городов, реализации планов возвращения и, в особенности, в области разминирования. Это ценный пример для других государств", - отметила она.
По словам представителя ООН, проекты, реализуемые в Азербайджане в рамках программы "Великое возвращение", а также создание условий для гуманитарного разминирования заслуживают признания и могут служить моделью для изучения другими странами.
Последние новости
19:21
Азербайджан и Албания обсудили тарифные аспекты газификации города КорчаЭнергетика
19:09
АЖД: Назначены дополнительные рейсы по маршруту Баку–Агстафа–БакуИнфраструктура
19:07
На станции метро "Нариманов" скончался пассажирИнфраструктура
19:06
Бездымная трансформация: от риска к альтернативеБизнес
19:00
В Ереване состоялся круглый стол представителей Армении и АзербайджанаВ регионе
18:58
Осман Бойраз: Средний коридор проходит через регион с минимальными геополитические рискамиВ регионе
18:57
Хуситы освободили 12 сотрудников ООНДругие страны
18:54
В ООН высоко оценили достижения Азербайджана в сфере защиты прав переселенцевВнешняя политика
18:44