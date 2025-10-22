Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    В ООН высоко оценили достижения Азербайджана в сфере защиты прав переселенцев

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 18:54
    Специальный докладчик по правам человека внутренне перемещенных лиц Паула Гавирия Бетанкур высоко оценила достижения Азербайджана в сфере защиты прав вынужденных переселенцев.

    Как сообщает американское бюро Report, она сделала это заявление в ходе своего доклада на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Приветствую успехи Азербайджана в восстановлении городов, реализации планов возвращения и, в особенности, в области разминирования. Это ценный пример для других государств", - отметила она.

    По словам представителя ООН, проекты, реализуемые в Азербайджане в рамках программы "Великое возвращение", а также создание условий для гуманитарного разминирования заслуживают признания и могут служить моделью для изучения другими странами.

    BMT rəsmisi Azərbaycanın məcburi köçkünlərlə bağlı təcrübəsini üzv dövlətlərə nümunə göstərib

